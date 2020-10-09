Подкуп избирателей и фото бюллетеней - наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в Литве

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве за четыре дня досрочного голосования на выборах в парламент было получено более 170 сообщений о возможных нарушениях. Об этом заявила руководитель независимой организации по наблюдению за выборами Baltosios pristines ("Белые перчатки") Мария Шарайте, сообщает газета Diena.

По ее словам, зафиксированные нарушения можно разделить на три группы: связанные с распространением политической рекламы, работой избирательных комиссий, а также подкуп избирателей.

Мария Шарайте уточнила: поступила информация о более чем 20 фактах подкупа. Избирателям предлагалось 5, 6 или 10 евро за один голос. Все сведения были направлены для разбирательств в полицию.

Нарушения, связанные с распространением политической рекламы, преимущественно были зафиксированы в социальных сетях. Что касается нарушения в работе избирательных комиссий, Мария Шарайте отметила, что наблюдатели отмечали такие случаи, как посещение избирательной кабины двумя людьми одновременно, а также попытки сфотографировать бюллетени.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября (основной день голосования). Досрочное голосование на выборах в парламент Литвы стартовало 5 октября.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что население должно активно голосовать на парламентских выборах, несмотря на эпидемию COVID-19. По его словам, коронавирус не может и не должен становиться поводом для отказа от гражданских прав и обязанностей.-0-