Подо Ржевом начнут установку 25-метрового памятника Советскому солдату

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Тверской области на площадке Ржевского мемориала начинают установку центральной фигуры самого большого в Европе бронзового памятника Советскому солдату, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

"Монтаж фигуры будет проходить 29 и 30 января, - отметили в пресс-службе. - Сначала будут установлены средняя и нижняя части памятника, а 30 января - верхняя. Место возведения мемориала 30 января посетят государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, скульптор Андрей Коробцов, а также ветераны Великой Отечественной войны". После сборки монумент будет скрыт строительными лесами до мая 2020 года.

На площадке уже возведен 10-метровый курган, на котором размещен каркас будущего мемориала. Элементы центральной фигуры изготовлены и доставлены к месту сборки. Создаются музейный филиал и входная группа, автодорожная инфраструктура, благоустраивается территория.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной возводится на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области, в 210 км от Москвы, возле Новорижского шоссе. Высота бронзового изваяния составит 25 м. Авторами стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин: они победили в открытом международном конкурсе, на который было представлено почти 30 проектов.

Мемориал создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделяется 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.-0-