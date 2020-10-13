Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД сообщает ТАСС.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 12 октября в дневное время в городе Бор Нижегородской области. В результате обстрела рейсового автобуса погибли три человека, еще трое получили ранения.

По сведениям правоохранителей, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Инциденту предшествовал конфликт с бабушкой, во время которого он ранил пожилую женщину из ружья. Предположительно в момент совершения преступлений Монахов находился в невменяемом состоянии. Задержать стрелка по горячим следам не удалось, он был объявлен в розыск.-0-