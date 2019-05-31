Подозреваемому во взрыве в Лионе предъявили обвинения

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции предъявили обвинения в совершении теракта подозреваемому в организации взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом телеканал
По его данным, задержанному - 24-летнему Мохамеду Хишему М. - предъявили обвинения по статьям "Покушение на убийство путем совершения теракта", "Организация преступления с террористической целью", "Изготовление и перевозка взрывного устройства в целях осуществления теракта". Он будет находиться под стражей до суда.
На допросе подозреваемый признался, что сделал бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице в центре города. Он также заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство". В его компьютере следователи обнаружили поисковые запросы о радикальном исламе и изготовлении бомб с дистанционным взрывателем.-0-
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