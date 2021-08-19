Подозреваемый в минировании грузовика у библиотеки Конгресса США взят под стражу

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который прибыл на автомобиле в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине взрывное устройство, после длительных переговоров сдался полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По данным издания, мужчина сдался без сопротивления.
Центр Вашингтона сегодня был оцеплен в связи с сообщениями о том, что в районе библиотеки Конгресса США может находиться заминированная машина.-0-
По данным издания, мужчина сдался без сопротивления.
Центр Вашингтона сегодня был оцеплен в связи с сообщениями о том, что в районе библиотеки Конгресса США может находиться заминированная машина.-0-