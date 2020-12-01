Подозреваемый в убийствах 26 женщин задержан в Татарстане

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в убийствах 26 пожилых женщин задержан в Татарстане. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.
"Установлен и задержан 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Подозреваемый дает признательные показания", - сказала Светлана Петренко.
По ее словам, у Тагирова взяты образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. Мужчина, работающий слесарем, был судим за кражу в 2009 году. Он подозревается в убийствах в 2011-2012 годах 26 пожилых женщин, похищении их имущества, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов России.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый был задержан в квартире дома на улице Главной в Казани. "Установлено, что злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался", - рассказала представитель МВД.
Установить подозреваемого удалось путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета.
В суд будет направлено ходатайство об избрании Радику Тагирову меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-