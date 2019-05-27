Подозреваемый во взрыве в Лионе арестован

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в совершении взрыва в Лионе арестован, сообщает французский телеканал
По имеющимся сведениям, арестованный - мужчина в возрасте 24 лет. Он был задержан в Лионе и помещен под стражу.
Ранее французская полиция опубликовала снимки и описание злоумышленника. На фото видно, что мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.
Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку.-0-
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