Подозреваемый во взрыве в Лионе арестован

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в совершении взрыва в Лионе арестован, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

По имеющимся сведениям, арестованный - мужчина в возрасте 24 лет. Он был задержан в Лионе и помещен под стражу.

Ранее французская полиция опубликовала снимки и описание злоумышленника. На фото видно, что мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку.-0-