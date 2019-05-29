Подозреваемый во взрыве в Лионе дал признательные показания

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый во взрыве 24 мая на пешеходной улице в Лионе дал признательные показания. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

24-летний гражданин Алжира, задержанный 27 мая в связи со взрывом, заявил на допросе, что самостоятельно изготовил бомбу, которую взорвал в центре Лиона. По данным следователей, молодой человек посещал интернет-сайты с инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отметил, что задержанный не идет на контакт со следствием. Мотивы его поступка, указывает телеканал, остаются неясными.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подъехал на велосипеде к булочной и оставил там сумку, в которой находилось взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.-0