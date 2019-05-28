Подозреваемый во взрыве в Лионе жил во Франции незаконно

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Подозреваемый в совершении взрыва 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона находился во Франции незаконно. Об этом 28 мая сообщил телеканал
По информации телеканала, 24-летний алжирец в ходе допросов сообщил, что проводит уроки информатики в интернете. В результате обысков в доме подозреваемого не найдено никаких материалов, подтверждающих его связь с террористической организацией, однако были обнаружены химические вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки.
В настоящее время следствие проводит анализ технических устройств, принадлежавших мужчине.
Операция по задержанию прошла 27 мая после непродолжительной слежки, когда подозреваемый выходил из рейсового автобуса. Он не сопротивлялся и сразу сдался полиции.-0-
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