Подозреваемый во взрыве в Лионе жил во Франции незаконно

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Подозреваемый в совершении взрыва 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона находился во Франции незаконно. Об этом 28 мая сообщил телеканал BFM .

Подозреваемый во взрыве в Лионе арестован По имеющимся сведениям, арестованный - мужчина в возрасте 24 лет. Он был задержан в Лионе и помещен под стражу.

По информации телеканала, 24-летний алжирец в ходе допросов сообщил, что проводит уроки информатики в интернете. В результате обысков в доме подозреваемого не найдено никаких материалов, подтверждающих его связь с террористической организацией, однако были обнаружены химические вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки.

В настоящее время следствие проводит анализ технических устройств, принадлежавших мужчине.

Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе Мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.

Операция по задержанию прошла 27 мая после непродолжительной слежки, когда подозреваемый выходил из рейсового автобуса. Он не сопротивлялся и сразу сдался полиции.-0-