Подозрительное устройство обезвредили в резиденции британских монархов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В резиденции британских монархов в Эдинбурге обезвредили подозрительное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Шотландии.

Инцидент произошел вечером 23 марта. Правоохранители задержали мужчину на территории Холирудского дворца, а вызванная группа саперов обезвредила подозрительное устройство.

Угрозы людям не было, ущерб зданию не нанесен. Начато расследование.

Королева Великобритании Елизавета II не была в Эдинбурге больше года. 94-летняя монарх и ее супруг герцог Эдинбургский Филип, которому в июне исполнится 100 лет, еще в марте прошлого года самоизолировались в Виндзоре, загородной королевской резиденции под Лондоном.-0-