Подростков старше 15 лет начнут прививать от COVID-19 в Индии

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января 2022 года Индия начинает вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает РИА Новости.

Люди старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями получат бустерную дозу с 10 января. С этой даты также будут вакцинировать бустерной вакциной и так называемых передовых работников – это тех, кто помогал врачам в борьбе с COVID-19, а именно сотрудники полиции и экстренных служб.

В Индии в ближайшее время появится назальная вакцина от COVID-19, а также первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 действует в Индии с 16 января 2021 года. Сначала вакцину получали медики и передовые работники. Позднее начали вакцинировать людей старше 50 лет и с сопутствующими заболеваниями. Но уже с 1 мая все жители Индии старше 18 лет получили возможность привиться.

На сегодняшний день Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев инфицирования COVID-19. Общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели – более 34,2 миллиона, а умерли – более 479 тысяч.-0-