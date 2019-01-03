Подросток арестован по обвинению в нападении на центр сайентологии в Сиднее

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австралийском Сиднее арестован 16-летний подросток по обвинению в вооруженном нападении и убийстве в штаб-квартире церкви сайентологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в здании религиозного центра на Гревилл-стрит. "Офицеры полиции прибыли в центр по сигналу о вооруженном нападении. На месте происшествия были обнаружены двое раненных мужчин и напавший на них подросток. Пострадавшие были немедленно доставлены в Королевский госпиталь, а нападавший - арестован", - указано в сообщении полиции.

Сообщается также, что один из пострадавших - 20-летний мужчина - позднее скончался. Напавший на людей подросток сопротивления в момент задержания не оказал и был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейших следственных действий.-0-