Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток на западе Германии планировал атаки на синагоги и мечети с применением взрывчатого вещества. Юноша успел провести испытания самодельной взрывчатки, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Школьник распространял через мессенджер WhatsApp призывы устроить нападение на мечеть или синагогу с ножом или огнестрельным оружием, сообщил старший прокурор прокуратуры Дюссельдорфа Маркус Касперс информагентству dpa. При этом юноша еще не выбрал ни конкретную цель, ни время атаки, отмечает газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Власти узнали о деятельности 14-летнего школьника от других учеников. Ему предъявлены обвинения в попытке подстрекательства к убийству и акта насилия, представляющего опасность для государства.

В Гамбурге на севере Германии 4 октября было совершено нападение на 26-летнего студента, исповедующего иудаизм. Он получил ранения в голову при атаке по пути в синагогу, где намеревался отметить еврейский праздник суккот. Дежурившие у синагоги охранники задержали мужчину в камуфляжной форме, вооруженного складной лопаткой. Задержанным оказался 29-летний житель Берлина, гражданин Германии, выходец из Казахстана Григорий К. В одном из карманов его брюк был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. Полиция и Генеральная прокуратура в Гамбурге расценивают нападение на студента у гамбургской синагоги как покушение на убийство, совершенное предположительно на почве антисемитизма. Центральный совет евреев в Германии попросил усилить охрану синагог.-0-