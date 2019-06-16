Подросток в Индии погиб на глазах у своей семьи во время съемки видео для TikTok

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии подросток был убит из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India .

Трагедия случилась в городе Ширди во время церемонии похорон одного из родственников 17-летнего Пратика Вадекара. Подросток вместе с четырьмя другими своими родственниками решили снять видео, используя при этом самодельный пистолет. В результате, во время записи один из снимавших случайно выстрелил из оружия, попав прямо в парня.

Сотрудники отеля, где проходила траурная церемония, услышали громкий хлопок и тут же прибежали к месту происшествия. Они собирались задержать родственников Пратика Вадекара, участвовавших в инциденте, но те стали угрожать им оружием и скрылись. Вскоре полиция сумела задержать двоих из них.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".-0-