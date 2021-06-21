На выборах в Армении подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 439 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Такую информацию сообщает АРМЕНПРЕСС.
Лидируют следующие партии и блоки:
Партия "Гражданский договор" - 59,44%;
Блок "Армения" - 18,13%;
Блок "Честь имею" - 5,66%;
Партия "Процветающая Армения" - 4,83%;
Партия "Республика" - 2,38%;
Партия "Просвещенная Армения" - 1,14%.-0-