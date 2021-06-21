На выборах в Армении подсчитаны голоса около 1/5 избирательных участков

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 439 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Такую информацию сообщает АРМЕНПРЕСС.

Лидируют следующие партии и блоки:

Партия "Гражданский договор" - 59,44%;

Блок "Армения" - 18,13%;

Блок "Честь имею" - 5,66%;

Партия "Процветающая Армения" - 4,83%;

Партия "Республика" - 2,38%;

Партия "Просвещенная Армения" - 1,14%.-0-