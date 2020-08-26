Подтопило залы Третьяковской галереи

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопление в залах Новой Третьяковки на Крымском Валу было вызвано прорывом изношенной ливневой канализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу музея.

В одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода. "26 августа 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия по устранению протечек были направлены на обеспечение безопасности и сохранности произведений искусства. Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.

В пресс-службе отметили, что постоянная экспозиция Новой Третьяковки будет временно закрыта на ремонт.

Посетители, которые не смогли побывать в музее 26 августа, смогут пройти по этим же билетам в любой другой день.-0-