Подтопления начались в 30 км южнее Иркутска

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают поселок Большой Луг (28 км от Иркутска) и садовое товарищество "Алюминщик" (35 км от Иркутска), сообщает ТАСС.

В СНТ "Алюминщик" подтоплены 40 участков. Подтоплены улицы в Большом Луге. Из-за ливней сильно поднялся уровень воды в реке Олхе и, по прогнозу, паводок будет усиливаться.

Принято решение эвакуировать детские лагеря "Огоньки" и "Черемушки". На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. Людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.

Для эвакуации задействовали два автобуса администрации Шелеховского района, а также пригородный электропоезд. Подтоплены пять домов летнего проживания в селе Моты (40 км от Иркутска). Всего оттуда эвакуировали шесть человек.

Вероятны подтопления в черте города Шелехова.

Иркутская ГЭС 28 июля сократила пропуск воды на 200 кубометров в секунду, чтобы избежать подтопления прибрежных зон рек Иркут и Олха.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых жили 42,7 тыс. человек. Также было подтоплено почти 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.-0-