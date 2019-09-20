Поджигатель из Польши уничтожил 18 машин и автомастерскую при помощи огнемета

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая ночь выдалась у работников пожарной охраны города Гожув-Велькопольски в польском Любусском воеводстве, сообщает Radio Zet.

Полиция разыскивает неизвестного злоумышленника. Он ночью в четверг 19 сентября пришел в маске на местную парковку и с помощью огнемета поджег 18 машин, а затем переключился на мастерскую. На все это ему потребовалось пару минут, а затем поджигатель скрылся в неизвестном направлении.

Начался масштабный пожар, на ликвидацию которого прибыли семь пожарных расчетов. К счастью, спасатели смогли оперативно ликвидировать пламя, однако транспорт и здание автомастерской были сильно повреждены.

Правоохранители проводят расследование и пытаются установить личность поджигателя, который подошел к делу со всей ответственностью. -0-