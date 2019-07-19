Поджигатель японской студии аниме обвинил ее в краже своей идеи

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, устроивший поджог в японской студии аниме в городе Киото, заявил, что совершил это преступление, потому что ее сотрудники украли идею его произведения, сообщило агентство Kyodo .

Пока неизвестно, о каком именно произведении идет речь. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина ворвался внутрь с двумя канистрами бензина, которые разлил, а затем поджег. По последним данным, в результате случившегося погибли 33 человека, еще 30 получили ожоги различной степени тяжести. Сам злоумышленник также получил ожоги и сейчас находится в больнице.

Компания Kyoto Animation, основанная в 1981 году, известна такими аниме, как "Меланхолия Харухи Судзумии", "Тихий голос", "Дракон-горничная госпожи Кобаяши". Компания владеет анимационными студиями в Киото и Удзи.-0-