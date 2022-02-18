Поезд с водородным двигателем представили в Японии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская железнодорожная компания JR East представила сегодня поезд "Хибари" с водородным двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Новинку показали представителям СМИ на экспериментальной базе в городе Кавасаки. Ожидается, что испытания поезда начнут проводить в марте на одной из трасс в зоне японской столицы.

Во время работы двигателя на водородном топливе в атмосферу выбрасывается только безвредный для экологии водяной пар. Такой поезд на одной заправке может проехать 140 км. Такие составы предполагается использовать в сельских районах, где пока эксплуатируются тепловозы на дизельном топливе.-0-