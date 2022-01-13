Поезд сошел с рельсов в Индии, пять человек погибли

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает журнал India Today.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Точное количество погибших и раненых будет уточняться.

Авария произошла недалеко от города Майнагури. С рельсов сошли не менее пяти вагонов состава. На месте катастрофы работают спасатели и полиция, помощь оказывают также местные жители.

Начато расследование.-0-