Поезд сошел с рельсов в Индии, пять человек погибли

Фото India Today
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает журнал India Today.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Точное количество погибших и раненых будет уточняться.
Авария произошла недалеко от города Майнагури. С рельсов сошли не менее пяти вагонов состава. На месте катастрофы работают спасатели и полиция, помощь оказывают также местные жители.
Начато расследование.-0-