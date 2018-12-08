Поезд сошел с рельсов в Республике Корея: пострадали 14 человек

8 декабря, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Скоростной поезд с 189 пассажирами, следующий из южнокорейского города Каннын в Сеул, сошел с рельсов, 14 человек получили травмы. Об этом сообщила компания-операторпоезда Korail.

По словам пассажиров, инцидент произошел через пять минут после отправления поезда. Отмечается, что он шел со скоростью 103 км/ч.

Никто из пассажиров серьезно не пострадал, 14 человек получили легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы. Пассажиров поезда позже доставили до следующей станции автобусом. Оператор сообщил, что все поезда следуют по нормальному расписанию. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта начало расследование инцидента.-0-

Фото Yonhap