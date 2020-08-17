Поезд столкнулся с грузовиком на севере Германии

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в коммуне Хербертинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел 17 августа. Федеральная полиция сообщила, что региональный экспресс, следовавший из Ульма, столкнулся со стоявшим на рельсах грузовиком. Перед аварией поезд двигался со скоростью около 80 км/ч. Уточняется, что среди раненых - водитель грузовика и машинист поезда, также есть информация о пострадавших детях. После аварии на место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, в том числе вертолет. Пострадавшие были извлечены из транспорта и госпитализированы.

Согласно предварительной информации, на момент аварии железнодорожный шлагбаум был открыт. Почему так произошло, предстоит выяснить.

Движение в районе места происшествия временно приостановлено. Организовано альтернативное железнодорожное сообщение между Аулендорфом и Хербертингеном.-0-