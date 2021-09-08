Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает РИА Новости.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.

Как сообщает РБК, Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансов и кредита Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

18 мая 2018 года Евгений Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева. После отставки правительства в январе 2020 года, он был переназначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина. Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 ему было присвоено персональное воинское звание генерала армии.

Евгений Зиничев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.-0-