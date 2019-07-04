Тропические ливни на Гаити: погибли 5 человек

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом сообщает агентство
Два человека погибли в столице - Порт-о-Пренсе, тела еще трех местных жителей спасатели обнаружили в городке Сите-Солей. Около десяти человек получили серьезные ранения и госпитализированы, трое числятся пропавшими без вести. В одном из пригородов столицы повреждены несколько десятков одноэтажных домов.
Как ожидается, ливни со штормовым ветром в Порт-о-Пренсе и его окрестностях пройдут как минимум в течение еще двух ближайших дней.-0-
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