Погибшему владельцу "Лестера" поставят памятник

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник владельцу футбольного клуба "Лестер", погибшему 27 октября при крушении вертолета, будет установлен рядом с домашним стадионом команды в Лестере. Сообщение об этом было размещено на сайте клуба.

"Мы никогда не сможем сполна отплатить ему за все, что он сделал для нас, - говорится в заявлении Айаватта Сриваддханапрабхи - заместителя и наследника погибшего предпринимателя. - Сделал для меня - своего сына, для нашей семьи, для всех, кто был связан с "Лестером", а также многих других, однако мы твердо намерены почтить его память и продолжать его дело".

Статуя будет установлена рядом со стадионом King Power. 10 ноября перед матчем "Лестера" и "Бернли" на стадионе пройдет мемориальная церемония.

Вертолет Вичая Сриваддханапрабхи упал рядом с футбольным стадионом King Power в Лестере 27 октября. Вертолет потерял управление и ушел в неконтролируемое вращение почти сразу после того, как поднялся в воздух. По оценкам экспертов, большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что пилотам удалось увести вертолет в сторону пустовавшей в тот момент служебной автостоянки.

Пять человек - сам бизнесмен, два его помощника и два пилота - погибли. Состояние предпринимателя, входившего в десятку самых богатых людей Таиланда, оценивается в $5 млрд.

Сриваддханапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году за 39 млн фунтов стерлингов ($50,5 млн). После этого в развитие команды и реконструкцию ее стадиона были вложены десятки миллионов фунтов стерлингов, и в 2016 году "Лестер" впервые за полуторавековую историю выиграл чемпионат Англии, а стоимость клуба, по оценкам экспертов, значительно возросла.-0-