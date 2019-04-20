Похищенного почетного консула Эстонии в Гане освободили

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный консул Эстонии в Гане Набиль Макрам Басбу был похищен в столице Аккре, но позднее освобожден в результате полицейской операции. Об этом сообщил портал Delfi .

Похищение произошло 18 апреля. Когда консул вышел утром на прогулку, перед ним остановился автомобиль Hyundai Elantra. Из автомобиля вышел мужчина и, угрожая консулу пистолетом, заставил его сесть в авто. В машине консулу продолжали угрожать пистолетом и топором.

Позднее похитители поместили Набиля Макрама Басбу в отдельное помещение и требовали за него выкуп. Полиции удалось быстро выяснить, какая машина участвовала в похищении, и в ходе операции в то же утро освободить консула.

Похитители скрылись. В их машине нашли заряженный пистолет и два топора.-0-