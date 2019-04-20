Похищенного почетного консула Эстонии в Гане освободили

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный консул Эстонии в Гане Набиль Макрам Басбу был похищен в столице Аккре, но позднее освобожден в результате полицейской операции. Об этом сообщил портал
Похищение произошло 18 апреля. Когда консул вышел утром на прогулку, перед ним остановился автомобиль Hyundai Elantra. Из автомобиля вышел мужчина и, угрожая консулу пистолетом, заставил его сесть в авто. В машине консулу продолжали угрожать пистолетом и топором.
Позднее похитители поместили Набиля Макрама Басбу в отдельное помещение и требовали за него выкуп. Полиции удалось быстро выяснить, какая машина участвовала в похищении, и в ходе операции в то же утро освободить консула.
Похитители скрылись. В их машине нашли заряженный пистолет и два топора.-0-
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