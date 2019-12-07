Похищенные 40 лет назад полотна нашлись в ФРГ

Фото Spiegel Online

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украденные 40 лет назад картины Ганса Гольбейна-старшего, Яна Брейгеля-старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает Spiegel Online. В 1979 году неизвестные украли из музея в замке Фриденштайн в городе Гота пять картин старых мастеров. По тем временам это была крупнейшая кража предметов искусства в ГДР. Сообщается, что обербургомистр города Гота долгое время вел секретные переговоры с адвокатом, который занимается "легализацией" украденных предметов искусства. Адвокат говорил бургомистру, что представляет "наследников", и за произведения он потребовал 5,25 млн евро. В отношении адвоката и его поставщика, врача из Восточной Фризии, региона на северо-западе ФРГ, возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве и скупке краденого. Расследованием занимается уголовная полиция Германии. При обысках в квартирах и офисах подозреваемых и свидетелей были найдены доказательства их вины. Картина Ливенса "Старик" - это копия произведения Рембрандта, оригинал которого хранится в собрании университета Гарварда. Среди украденных полотен – "Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках" Хальса и мастерской; "Святая Катарина" Гольбейна - картина датируется 1509-1510 годом; "Автопортрет с подсолнухом" ван Дейка (копия автопортрета, сделанная самим художником, оригинал находится в собрании герцога Вестминстера); "Деревенская улица с повозками и коровами" Брейгеля-старшего. Пока не известно, как картины попали к скупщикам. По данным издания, с конца сентября полотна находятся в лаборатории фонда Госмузеев Берлина, там их проверяют на подлинность.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!