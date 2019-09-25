Похититель картины Куинджи получил три года колонии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Дениса Чуприкова, укравшего из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", к трем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК.

Денис Чуприков признан виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (ст.164 УК РФ).

Ранее представитель гособвинения запросил для подсудимого четыре года колонии, учитывая "особо дерзкий характер преступления".

В качестве смягчающих обстоятельств засчитаны отсутствие судимости, наличие малолетнего ребенка, компенсация реставрационных работ, признание вины, раскаяние в содеянном и др. Суд также пришел к выводу, что действия похитителя нанесли вред деловой репутации Третьяковской галереи. Денис Чуприков намерен обжаловать приговор.

Кража полотна из Третьяковской галереи произошла 27 января. На следующий день похитителя задержали, картину обнаружили на стройке в Подмосковье. 29 января подозреваемый был арестован. На картине после произошедшего остались царапины, полотно отдали на реставрацию. Затем картину разместили в экспозиции в другом зале, она помещена под стекло и защищена сигнализацией. Смотритель, работавший в зале, откуда был похищен шедевр, уволен. Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору галереи.-0-