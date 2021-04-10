Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля, но из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное Букингемским дворцом.

Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация BBC, пройдут в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом принца-консорта будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого принца Филипа. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца. До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур, а королевская семья будет пребывать в трауре две недели.-0-