Поиск моряков на месте ЧП с танкером в Азовском море завершится 26 октября

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России планирует завершить активные поиски в Азовском море трех моряков с танкера "Генерал Ази Асланов", на котором накануне произошел пожар, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Руководителем поисково-спасательных работ принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 (мск) 26.10.2020", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 24 октября около 18.30 (мск) в акватории Азовского моря на танкере "Генерал Ази Асланов" произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.-0-

Взрыв произошел на танкере в Азовском море После взрыва спасены 10 человек, троих ищут. Сообщается, что взрыв произошел в балласте на пустом танкере, идущем в Ростов-на-Дону.

По факту ЧП на танкере в Азовском море возбудили дело о нарушении пожарной безопасности "Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.