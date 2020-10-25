Поиск моряков на месте ЧП с танкером в Азовском море завершится 26 октября

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России планирует завершить активные поиски в Азовском море трех моряков с танкера "Генерал Ази Асланов", на котором накануне произошел пожар, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Руководителем поисково-спасательных работ принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 (мск) 26.10.2020", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что 24 октября около 18.30 (мск) в акватории Азовского моря на танкере "Генерал Ази Асланов" произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.-0-