Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекращены

Фото ГУ МЧС России по Архангельской области
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили, сообщает ТАСС.
"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал представитель Росморречфлота. Как сообщалось, рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области 28 декабря. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.-0-