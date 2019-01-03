Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

3 января, Магнитогорск /БЕЛТА-ТАСС/. Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 39. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области РФ Бориса Дубровского.

В числе погибших - шестеро детей. Также сообщается о шести пострадавших, из них пять человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях. Состояние десятимесячного мальчика Вани, извлеченного из-под завалов, врачи оценивают как стабильное.

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, в настоящее время поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена, людей под завалами не осталось. Всего в ликвидации последствий обрушения были задействованы почти 900 человек, 217 единиц техники, в том числе от МЧС России - 453 человека, 59 единиц техники.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В Челябинской области 2 января было объявлено днем траура. Первые похороны жертв трагедии состоятся 4 января. Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, члены семей погибших получат материальную помощь в размере 1 млн российских рублей.-0-