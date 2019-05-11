Появились первые выводы расследования катастрофы SSJ-100

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появились первые данные о расследовании жесткой посадки Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, в том числе один ребенок.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, шансов спастись у тех, кто находился в хвостовой части самолета, практически не было. Эта часть воздушного судна в первые минуты была охвачена огнем. Погибшие даже не успели расстегнуть ремни безопасности и "погибли от отравления продуктами горения в своих креслах". Некоторые из пассажиров могли погибнуть, потеряв сознание, в момент удара хвоста SSJ-100 о ВПП. Спастись удалось только тем, кто еще до остановки лайнера успел отстегнуться и выбежать в переднюю часть самолета.

В настоящее время судмедэксперты устанавливают окончательные причины смерти погибших, еще нет результатов генетической экспертизы — опознанных тел, соответственно, также нет.

После проверки не нашла подтверждения информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры мешали проходу других людей, чем уменьшили их шансы на спасение.-0-