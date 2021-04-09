Показатели заболеваемости COVID-19 в мире вернулись к уровню середины января

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 4,4 млн. Это примерный уровень середины января, когда после новогодних праздников в ряде стран резко возросла заболеваемость, такие подсчеты публикует ТАСС.

Как сообщается, ситуация осложнилась в лидирующих по числу заболевших государствах. Так, в США стали говорить о четвертой волне эпидемии, в Бразилии - о третьей, в Индии пока началась только вторая, но она уже оказалась гораздо мощнее предыдущей. Быстрый рост заболеваемости продолжается и в Европе.

Увеличивается и показатель смертности. "Уже вторую неделю подряд на планете регистрируют более 70 тыс. летальных исходов. Такого не было уже полтора месяца. В общей сложности коронавирус подтвердили почти у 134 млн жителей Земли, то есть каждого шестидесятого. Прямо сейчас болеют свыше 23 млн человек (17% заразившихся), причем это неполные данные - не все страны публикуют соответствующую статистику", - уточняет ТАСС.

Эпицентрами новой волны на данный момент стали Индия и Бразилия, где каждый день регистрируют соответственно по 130 тыс. и 90 тыс. новых случаев заражения. "В Индии заболеваемость уже на 35% превышает максимумы первой волны, которая в этой стране пришлась на середину сентября 2020 года", - сообщает агентство.-0-