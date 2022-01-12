Покупательская паника в США: на фоне распространения омикрон-штамма опустели полки супермаркетов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США за последние несколько недель обострилась ситуация с нехваткой продуктов в супермаркетах на фоне стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Concord Monitor.

Ситуация с нехваткой продуктов в американских супермаркетах становится все более критической, поскольку уже к имевшимся проблемам с логистикой и нехваткой персонала добавились морозная погода и распространение омикрон-штамма.

Проблема с нехваткой дальнобойщиков в США началась еще до пандемии и остается достаточно острой. В октябре американская ассоциация грузоперевозок заявила, что в США не хватает примерно 80 тыс. водителей, что стало историческим максимумом.

Частично тот дефицит, который потребители наблюдают сейчас на полках магазинов, связан с пандемическими тенденциями в целом. Согласно исследованиям, американцы, работая и учась удаленно, стали употреблять больше пищи.

Ранее сообщалось, что 10 января в США зафиксировали мировой рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за сутки - более 1,13 млн. Число госпитализированных с коронавирусом в США также достигло рекордных с начала пандемии показателей. По состоянию на 11 января в американских больницах с подтвержденным коронавирусом проходят лечение более 145,9 тыс. человек.-0-