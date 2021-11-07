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07 ноября 2021, 09:21

Покушение на премьер-министра Ирака произошло в Багдаде

Мустафа аль-Казыми. Фото EPA-EFE
Мустафа аль-Казыми. Фото EPA-EFE

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершено в ночь на 7 ноября в Багдаде. ТАСС сообщает со ссылкой на Twitter премьер-министра, что глава правительства не пострадал.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он в своем Twitter. - Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа".

По информации телеканала Al Hadath, пострадали 10 сотрудников службы охраны премьер-министра. Кроме того, резиденции главы правительства, которая находится в так называемой зеленой зоне Багдада, нанесен материальный ущерб.

Изначально о нападении с помощью начиненного взрывчаткой БПЛА на резиденцию премьера сообщил телеканал Al Arabiya. Иракские силовики впоследствии подтвердили эту информацию. "Аль-Казыми не пострадал, он здоров. Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой", - говорилось в заявлении силовых структур, которое привело иракское информационное агентство INA. Вместе с тем Al Arabiya ранее сообщал, что премьер получил легкое ранение и был госпитализирован.

По информации иракских СМИ, сейчас глава правительства находится в безопасном месте.

В настоящее время на всех въездах в зеленую зону значительно усилены меры безопасности.-0-

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