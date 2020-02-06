Полезные советы и развенчание мифов: на сайте ВОЗ появился раздел о коронавирусе

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала на своем сайте раздел, в котором собрана вся информация о коронавирусе 2019-nCoV, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

В разделе содержатся подробные сведения о новом коронавирусе, даны рекомендации о мерах предосторожности, советы путешественникам. Представлены подробные отчеты организации о распространении инфекции и методах борьбы с ней. Например, есть советы по использованию масок в общественных местах, во время ухода за пациентами на дому и в медицинских учреждениях.

В разделе также разоблачаются мифы о коронавирусе. В виде вопросов и ответов приводятся примеры недостоверной информации и необоснованных слухов. Например, на вопрос, безопасно ли получать письма и посылки из Китая, ВОЗ отвечает, что это безопасно, поскольку коронавирус долго не живет на предметах. На вопрос, могут ли домашние животные распространять новый коронавирус, ВОЗ дает ответ: в настоящее время нет данных о том, что домашние питомцы, например, кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом.-0-