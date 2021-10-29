Политик: в Украине полностью уничтожена система здравоохранения

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине полностью уничтожена система здравоохранения. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал член политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

Эксперт обратил внимание на то, как страна переживает очередную волну пандемии. "Что касается коронавируса, у нас полностью уничтожена система здравоохранения. Система, которая не была уничтожена в Беларуси, - это результат успехов в борьбе с коронавирусом в Беларуси по сравнению с Украиной. У нас нет денег - и все, считай, ты не жилец. У нас декларативно медицина бесплатная. Сейчас основная проблема, чтобы к тебе вообще скорая приехала, чтобы она вообще приехала и куда-то тебя отвезла, а везти особо некуда", - рассказал Андрей Лесик.

Еще одна проблема - в Украине в буквальном смысле не хватает кислорода. В разгар пандемии, когда неотапливаемые больницы переполнены тяжелыми пациентами, украинские заводы по производству медицинского кислорода были попросту остановлены на регламентные технические работы. "Украина уже покупает кислород в Польше вместо того, чтобы модернизировать и запускать свое производство. Мы просто потеряли время, а сейчас опять бегаем. Мало того, что мы не готовы к борьбе с коронавирусом, мы не готовы энергетически. Мы попали в такую ситуацию, когда разговоры про энергетическую независимость остались просто разговорами", - отмечает эксперт.-0-