Политолог: Евросоюз не беспокоят интересы Украины, он преследует свои цели

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны преследуют только свои цели, Европейский союз не беспокоят интересы Украины. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний в эфире телеканала "Наш", комментируя итоги прошедших в Германии выборов в бундестаг.

"Мы должны понимать, что после выборов, скорее всего, ничего не поменяется в Германии. Поэтому все надежды, что выиграют "зеленые", которые остановят "Северный поток - 2" или что-то вроде этого, не оправдались", - сказал Тарас Загородний.

Политолог также отметил, что Киеву не стоит слушать "туфту" про европейские ценности, а перейти к прагматичным отношениям с Евросоюзом. "Нам в первую очередь нужно сделать выводы. То, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, - это туфта", - заявил Тарас Загородний.

По его мнению, Украина должна давить на Евросоюз в экономической плоскости. "Сейчас отношения с ЕС напоминают метрополию, колонию. С нас выкачивают ресурсы. Себе они берут дешевый российский газ, чтобы снизить цены для своей промышленности. А нам говорят: забирайте себе водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники", - говорит политолог.

Тарас Загородний считает, что в настоящее время Германия скорее является союзником России, а страны Евросоюза в ситуации с "Северным потоком - 2" откровенно "кинули" Украину.-0-