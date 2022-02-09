Политолог о перспективах логистической отрасли Литвы: до 2 тыс. человек окажутся безработными

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2 тыс. сотрудников логистической отрасли Литвы окажутся безработными, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" руководитель информационного агентства Baltnews политолог Андрей Стариков, сообщает БЕЛТА.

"Литовские компании будут сокращать персонал. В первую очередь будет ужиматься логистическая отрасль, "Литовские железные дороги", Клайпедский порт и какое-то количество людей - это, наверное, в конечном итоге по цепной реакции выльется в 1 тыс.- 1,5-2 тыс. человек, которые попадут на рынок труда в качестве безработных. И, конечно, они воспользуются той опцией, которую даровал Литве и гражданам Литвы Европейский союз, и уедут. В этом главная проблема. Уедут молодые, люди трудового возраста, люди со специальностями, профессиями. Параллельно, конечно, скукожится, сузится, сократится сам логистический сектор, который кормит литовский бюджет и ее нелепых политиков налогами. Да, тут кормовая база для политического руководства сузится", - сказал Андрей Стариков.

Политолог подчеркнул: страны Балтии несут издержки. "Эти издержки связаны с политикой Прибалтийских стран. Это прямые экономические потери в Литве. Они даже посчитаны. Оценки могут разниться, но речь идет о сотнях миллионов долларов", - добавил он.-0-