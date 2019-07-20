Полицейские на ходу остановили потерявший управление автобус

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Гранит-Фоллз (штат Миннесота) сотрудники полиции на ходу остановили потерявший управление школьный автобус, сообщает
70-летний водитель автобуса за рулем потерял сознание, а машина продолжала двигаться. Транспортное средство мчалось по проселочной дороге. Детей в нем не было, однако машина представляла серьезную угрозу для других участников движения: она то выезжала на встречную полосу, то возвращалась на свою.
Машина стражей порядка обогнала автобус и прижалась к его капоту Когда это удалось, пожарный Грег Мейер запрыгнул в автобус и заглушил двигатель.
Водителя автобуса оперативно доставили в местную больницу, других пострадавших не было. Транспортные средства отделались небольшими вмятинами.-0-
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