Полицейские применяли оружие на демонстрации в Роттердаме

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрация в Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в ходе которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы. Об этом сообщает ТАСС.
Сотни протестующих бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". В ответ правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона демонстрантов. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.-0-