Полицейские стреляли по протестующим в Индии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек убит, несколько ранены, в том числе пятеро - серьезно, когда полиция открыла огонь по протестующим в северо-восточном индийском штате Трипура. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, происшествие случилось в городе Панисагар.

Протестующие хотели перекрыть шоссе и начали бросать камнями в полицейских, поэтому стражи правопорядка открыли стрельбу. В Панисагар и соседние районы перебрасываются дополнительные силы полиции и армии.

Массовые акции протеста начались в штате в середине ноября. Причиной стало решение центральных властей переселить в Трипуру около 35 тыс. беженцев из племени бру из соседнего штата Мизорам. Однако такое решение вызвало недовольство многих местных жителей, которые считают, что прибытие беженцев "нарушит этническую гармонию" в штате.-0-