Полицейский погиб при перестрелке в штате Огайо

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер полиции американского штата Огайо погиб в результате перестрелки вечером в понедельник, сообщает CNN.

Перестрелка произошла во время операции по задержанию подозреваемого в совершении вандализма и поджога в одном из католических соборов.

Вооруженному преступнику удалось спрятаться в собственном доме, полицейские оцепили здание и вызвали команду спецназа.

Позже мужчина вышел из дома с огнестрельным оружием в обеих руках и произвел выстрелы в нескольких направлениях, один из которых попал 24-летнему офицеру Брэндону Сталкеру в голову. Полицейский скончался от полученного ранения.

Подозреваемый также был застрелен во время перестрелки. Он был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.-0-