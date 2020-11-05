Полиция арестовала в Нью-Йорке 50 человек в ночь после голосования в США

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь после выборов президента США во время акций в поддержку честного подсчета голосов полиция арестовала 10 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

В Портленде у протестующих полиция изъяла пиротехнику, молотки, оружие. По распоряжению губернатора штата Орегон Кейт Браун в город введена Национальная гвардия.

Демонстранты с требованиями честного подсчета голосов вечером 4 ноября собрались в разных городах США, в том числе Атланте, Детройте и Окленде. Известно, что активисты организации Protect the Results организуют более 100 мероприятий, которые пройдут до 7 ноября по всей стране.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, а претенденты на пост вице-президента США - Майкл Пенс и Камала Харрис. На всеобщих выборах в США также избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов.-0-

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