Полиция Австралии применила перцовый газ для разгона демонстрантов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австралийском городе Канберре полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов у здания парламента страны, четыре человека арестованы, сообщает газета Riverine Herald.

Полицейские арестовали трех мужчин и одну женщину, пытавшихся прорваться в здание парламента. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Митинг был организован противниками вакцинации, принадлежащими к той же группе, что утроила беспорядки и подожгла здание Музея австралийской демократии 30 декабря.

Как сообщает ТАСС, федеральная полиция Австралии арестовала и предъявила обвинения шести мужчинам, устроившим пожар в старом здании парламента Австралии, считающемся историческим и культурным объектом. Им предъявлены обвинения в поджоге и порче имущества, а также в нападении на сотрудников служб жизнеобеспечения и препятствовании работникам государственных органов во время исполнения служебных обязанностей.-0-