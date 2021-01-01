Полиция Берлина за беспорядки задержала 700 человек

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов Берлина временно задержали в ночь на 1 января 700 человек, возбуждено "несколько сотен" дел, пострадали семь стражей порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 1 января сообщение полиции города.

Всего на пульт с 18:00 до 06:00 поступило 2 765 вызовов. За соблюдением карантинных правил следили не менее 2,9 тыс. берлинских полицейских, помогали им 400 коллег из федеральной полиции и других земель ФРГ.

"Новогодние торжества для полиции Берлина в целом прошли в значительно более спокойной обстановке в сравнении с предыдущими годами", - говорится в сообщении.

В районе Гезундбруннен группа из примерно 20 человек стала забрасывать стражей правопорядка булыжниками и запускать в них петарды. Подобные инциденты происходили и в других районах. В Нойкёльне собрались около 80 человек, которые кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.-0-