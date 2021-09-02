Полиция Бразилии задержала подозреваемого в подготовке теракта

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная полиция Бразилии задержала подозреваемого в подготовке террористического акта в городе Маринга (штат Парана на юге страны). Об этом сообщает ТАСС.

Были изъяты ружье 32 калибра и множественные муляжи оружия. Подозреваемый, личность которого не разглашается, поддерживал прямые контакты с зарубежными последователями радикального ислама, проявлял намерение отправиться в другие страны, например, в Ирак, и присоединиться к террористическим организациям.

Кроме того, уточняют силовики, задержанный распространял в сети Интернет видеоролики, на которых, "скрывая лицо, демонстрировал оружие, боеприпасы, рации, доллары США и иные предметы, выступая с экстремистскими речами и заявляя о намерении совершить убийства невинных граждан в результате акции смертника.

Отмечается, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики, убийство с отягчающими обстоятельствами, попытку разбоя и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы также выяснили, что задержанный прошел необходимую подготовку и обладал навыками обращения с оружием, имел религиозные мотивы и средства для совершения преступления, а также "обладал возможностью в любой момент реализовать террористический акт.-0-