Полиция Брюсселя применила водометы во время акции несогласных с политикой ЕС по Нагорному Карабаху

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе (Бельгия) состоялась акция, в которой приняли участие несогласные с политикой Евросоюза по отношению к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает с места события ТАСС.

В согласованной акции приняли участие около 2 тыс. человек, преимущественно армяне. Собравшиеся призвали представителей Евросоюза принять решительные меры по деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщает бельгийский портал Sudinfo.be, демонстранты, разделившиеся на пять групп по 400 человек, не соблюдали на митинге социальную дистанцию. Многие из них были без защитных масок, при этом собирались плотными компаниями. Некоторые использовали дымовые шашки и бенгальские огни.

По окончании акции собравшиеся заблокировали дороги в евроквартале, после чего на место приехали десятки полицейских машин с водометами. После отказа участников акции разблокировать дороги полиция была вынуждена применить водомет. О пострадавших не сообщается.

9 октября в Бельгии ужесточают меры против COVID-19. Граждан страны просят максимально ограничить контакты. Семейные встречи и мероприятия должны проходить с участием не более чем четырех человек. Кафе и рестораны будут закрываться в 23.00, при этом за одним столом смогут находиться до четырех человек.-0-